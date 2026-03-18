Дрон типа "Шахед" ночью нарушил воздушное пространство Молдовы

Ночью 18 марта летательный аппарат типа "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы.

Об этом сообщила Пограничная полиция страны, пишет "Европейская правда".

Пересечение воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом зафиксировали в районе КПП "Паланка".

Примерно в 01:46 пограничники визуально заметили присутствие аппарата, который пересек воздушное пространство и двигался в направлении города Белгород-Днестровский.

Позже, между 02:14 и 02:25, тот же аппарат был временно зафиксирован над зоной КПП "Паланка", после чего покинул эту зону. Летательный аппарат не был зафиксирован военными, поскольку его не было видно на радарах.

Согласно информации органов власти, в обоих случаях речь шла о том же аппарате, который позже был уничтожен над лиманом, вне территории Молдовы.

"Ситуация постоянно мониторилась, инцидентов на земле не было зафиксировано, и безопасность граждан не была нарушена", – говорится в сообщении Пограничной полиции.

Накануне молдавские пограничники обнаружили в поле примерно в 500 метрах от границы с Украиной другой дрон.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в дроне обнаружили взрывчатку.

Перед тем ночью молдовские пограничники заметили нарушение воздушного пространства БпЛА, визуально похожим на "Шахед". Он летел на высоте около 150 метров.