Укр Рус Eng

Словаччина не вірить обіцянці України відновити "Дружбу" за шість тижнів

Новини — Середа, 18 березня 2026, 12:06 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Україна вже кілька разів оголошувала терміни відновлення нафтопроводу "Дружба", і зараз необхідно відправити на місце експертів, які б перевірили ситуацію.

Заяву Бланара наводить МЗС Словаччини у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, Словаччина отримала інформацію, що Україна обіцяє відновити нафтопровід "Дружба" за шість тижнів. 

"Однак подібні терміни вже оголошувалися кілька разів у минулому. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці за участю експертів, які також могли б допомогти з необхідним ремонтом нафтопроводу", – заявив глава МЗС Словаччини.

У словацькому МЗС додали, що міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі висловили чітку підтримку проханням Словаччини, Угорщини та Європейської комісії до України щодо надання інформації про стан нафтопроводу "Дружба". 

"Словаччина вважає надану на сьогодні інформацію недостатньою і розцінює підхід України як неприйнятний, оскільки він підживлює спекуляції, що не відповідають словацьким інтересам", – заявили в МЗС.

За даними джерела "ЄП", у середу, 18 березня, група експертів з Європейського Союзу має відвідати місце руйнування нафтопроводу "Дружба" в Україні.

17 березня стало відомо, що Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зокрема, президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відповідь на це заявив, що Будапешт не змінив свою позицію щодо надання Україні 90 млрд євро до того, як постачання нафти через "Дружбу" буде відновлено.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Енергетика
Реклама: