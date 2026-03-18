Словаччина не вірить обіцянці України відновити "Дружбу" за шість тижнів

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Україна вже кілька разів оголошувала терміни відновлення нафтопроводу "Дружба", і зараз необхідно відправити на місце експертів, які б перевірили ситуацію.

Заяву Бланара наводить МЗС Словаччини у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, Словаччина отримала інформацію, що Україна обіцяє відновити нафтопровід "Дружба" за шість тижнів.

"Однак подібні терміни вже оголошувалися кілька разів у минулому. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці за участю експертів, які також могли б допомогти з необхідним ремонтом нафтопроводу", – заявив глава МЗС Словаччини.

У словацькому МЗС додали, що міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі висловили чітку підтримку проханням Словаччини, Угорщини та Європейської комісії до України щодо надання інформації про стан нафтопроводу "Дружба".

"Словаччина вважає надану на сьогодні інформацію недостатньою і розцінює підхід України як неприйнятний, оскільки він підживлює спекуляції, що не відповідають словацьким інтересам", – заявили в МЗС.

За даними джерела "ЄП", у середу, 18 березня, група експертів з Європейського Союзу має відвідати місце руйнування нафтопроводу "Дружба" в Україні.

17 березня стало відомо, що Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зокрема, президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відповідь на це заявив, що Будапешт не змінив свою позицію щодо надання Україні 90 млрд євро до того, як постачання нафти через "Дружбу" буде відновлено.