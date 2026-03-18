Словакия не верит обещанию Украины восстановить "Дружбу" за шесть недель

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Украина уже несколько раз объявляла сроки восстановления нефтепровода "Дружба", и сейчас необходимо отправить на место экспертов, которые бы проверили ситуацию.

Заявление Бланара приводит МИД Словакии в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, Словакия получила информацию, что Украина обещает восстановить нефтепровод "Дружба" за шесть недель.

"Однако подобные сроки уже объявлялись несколько раз в прошлом. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте с участием экспертов, которые также могли бы помочь с необходимым ремонтом нефтепровода", – заявил глава МИД Словакии.

В словацком МИД добавили, что министры иностранных дел ЕС в Брюсселе выразили четкую поддержку просьбе Словакии, Венгрии и Европейской комиссии к Украине о предоставлении информации о состоянии нефтепровода "Дружба".

"Словакия считает предоставленную на сегодня информацию недостаточной и расценивает подход Украины как неприемлемый, поскольку он подпитывает спекуляции, не соответствующие словацким интересам", – заявили в МИД.

По данным источника "ЕП", в среду, 18 марта, группа экспертов из Европейского Союза должна посетить место разрушения нефтепровода "Дружба" в Украине.

17 марта стало известно, что Украина приняла предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

В частности, президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно через полтора месяца.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на это заявил, что Будапешт не изменил свою позицию относительно предоставления Украине 90 млрд евро до того, как поставки нефти через "Дружбу" будут возобновлены.