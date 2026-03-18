У Сенаті США заслухають ключових помічників Трампа, зокрема щодо війни проти Ірану

У Сенаті США 18 березня мають відбутися слухання, на яких сенатори публічно поставлять запитання ключовим радникам з команди президента Дональда Трампа щодо питань нацбезпеки; провідною темою очікувано буде кампанія проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Демократи давно нарікають, що адміністрація Трампа недостатньо інформує Конгрес про свої плани й міркування, хоча війна коштує величезних витрат з коштів платників податків, та вимагають публічних коментарів замість закритих брифінгів, які проводилися останні кілька тижнів.

Група демократів у Сенаті погрожувала заблокувати роботу палати через процедурні інструменти, якщо не отримає від адміністрації задовільних пояснень стосовно війни проти Ірану. Також лунала стурбованість щодо можливого рішення Трампа про наземну операцію.

Проте очільник комітету, сенатор-республіканець Том Коттон від Арканзасу у вівторок заявив, що вважає воєнну кампанію США дуже успішною, і що хоча досягнення цілей адміністрації займе час – він переконаний, що у підсумку військова могутність Ірану буде фактично розбита, а ядерна програма – зірвана.

У четвер слухання щодо глобальних загроз для США заплановані у комітеті з розвідки Палати представників.

Неофіційно повідомляють, що Держдеп доручив дипломатичним представництвам США по всьому світу переглянути безпекові заходи у зв’язку з ситуацією на Близькому Сході.

