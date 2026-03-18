В Сенате США заслушают ключевых помощников Трампа, в частности по войне против Ирана

В Сенате США 18 марта должны состояться слушания, на которых сенаторы публично зададут вопросы ключевым советникам из команды президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности; ведущей темой ожидаемо будет кампания против Ирана.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду американские сенаторы получат возможность публично задать вопросы ключевым советникам Трампа по темам нацбезопасности – в связи с ежегодными слушаниями в Комитете по разведке относительно картины глобальных угроз для США.

Ведущей темой ожидаемо будет война против Ирана и ее последствия.

Демократы давно сетуют, что администрация Трампа недостаточно информирует Конгресс о своих планах и соображениях, хотя война стоит огромных расходов из средств налогоплательщиков, и требуют публичных комментариев вместо закрытых брифингов, которые проводились последние несколько недель.

Группа демократов в Сенате угрожала заблокировать работу палаты через процедурные инструменты, если не получит от администрации удовлетворительных объяснений относительно войны против Ирана. Также звучала обеспокоенность по поводу возможного решения Трампа о наземной операции.

Однако глава комитета, сенатор-республиканец Том Коттон от Арканзаса во вторник заявил, что считает военную кампанию США очень успешной, и хотя достижение целей администрации займет время – он убежден, что в итоге военная мощь Ирана будет фактически разбита, а ядерная программа – сорвана.

В четверг слушания по глобальным угрозам для США запланированы в комитете по разведке Палаты представителей.

Неофициально сообщается, что Госдеп поручил дипломатическим представительствам США по всему миру пересмотреть меры безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

