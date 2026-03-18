Французький міністр: ЄС радо зустріне Британію, якщо вона повернеться в єдиний ринок

Європейський Союз зустріне Велику Британію "з відкритими обіймами", якщо вона вирішить повернутися до єдиного ринку блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, його цитує агентство Reuters.

Коментарі Барро пролунали після того, як міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз у вівторок заявила, що королівство готове пристосуватися до багатьох бізнес-правил ЄС, щоб стимулювати економічне зростання.

"Подивіться на наших британських друзів, Велику Британію, які говорили про перезавантаження, які зараз говорять про узгодження, а деякі з них згадують термін "митні союзи", – сказав Барро.

"Тож скажімо нашим британським друзям, що якщо вони готові повернутися на єдиний ринок з усіма пов’язаними з цим привілеями та обов’язками, їх зустрінуть з відкритими обіймами", – додав він.

Лейбористський уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера все частіше говорить про економічні витрати, пов'язані з Brexit, який стався за попередньої консервативної адміністрації у 2020 році після референдуму 2016 року. Однак він виключив можливість повернення до єдиного ринку або вступу до митного союзу.

Барро також висловив думку, що Канада колись могла б приєднатися до Європейського Союзу.

Варто зазначити, що європейські лідери прагнуть посилити геополітичну роль ЄС в умовах війни Росії в Україні та війни США на Близькому Сході.

Примітно, що уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.