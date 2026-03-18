Европейский Союз примет Великобританию "с распростертыми объятиями", если она решит вернуться в единый рынок блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его цитирует агентство Reuters.

Комментарии Барро прозвучали после того, как министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз во вторник заявила, что королевство готово приспособиться ко многим бизнес-правилам ЕС, чтобы стимулировать экономический рост.

"Посмотрите на наших британских друзей, Великобританию, которые говорили о перезагрузке, которые сейчас говорят о согласовании, а некоторые из них упоминают термин "таможенные союзы", – сказал Барро.

"Поэтому давайте скажем нашим британским друзьям, что если они готовы вернуться на единый рынок со всеми связанными с этим привилегиями и обязанностями, их встретят с распростертыми объятиями", – добавил он.

Лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера все чаще говорит об экономических издержках, связанных с Brexit, который произошел при предыдущей консервативной администрации в 2020 году после референдума 2016 года. Однако он исключил возможность возвращения на единый рынок или вступления в таможенный союз.

Барро также высказал мнение, что Канадакогда-нибудь могла бы присоединиться к Европейскому Союзу.

Стоит отметить, что европейские лидеры стремятся усилить геополитическую роль ЕС в условиях войны России в Украине и войны США на Ближнем Востоке.

Примечательно, что правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.