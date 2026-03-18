Авиакомпания SAS отменит 1000 рейсов в апреле из-за высоких цен на топливо

Стремительный рост цен на топливо заставляет авиакомпанию SAS (Scandinavian Airlines System) отменить несколько сотен рейсов уже в марте, и по меньшей мере тысяча рейсов будет отменена в течение апреля.

Об этом сообщает шведская деловая газета Dagens Industri, пишет "Европейская правда".

Расходы на топливо составляют значительную часть стоимости билета. По данным издания, до 30% топлива, используемого в европейской авиации, поступает из стран Персидского залива.

"Цена на авиационное топливо удвоилась за десять дней. Хотя мы пытаемся компенсировать рост расходов, насколько это возможно, это настоящий удар, который непосредственно сказывается на авиационной отрасли", – отмечает генеральный директор SAS Анко ван дер Верфф.

Поэтому Анко ван дер Верфф предупреждает, что компании придется повысить цены, если кризис затянется. Уже сейчас SAS начала отменять рейсы, чтобы сэкономить средства.

"Мы отменяем несколько сотен рейсов в марте, но пытаемся защитить наш трафик, насколько это возможно. После Пасхи мы увидим больше отмененных рейсов, поскольку в этот период всегда наблюдается спад. В апреле речь идет о как минимум тысяче рейсов. Но это следует сравнивать с тем, что мы выполняем 800 рейсов в день, поэтому это не является радикальными мерами", – добавил он.

В первую очередь это коснется направлений с большим количеством рейсов в день. Там первые сокращения уже начались.

