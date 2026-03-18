Иран казнил гражданина Швеции – МИД

Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард заявила, что Иран казнил гражданина Швеции.

Слова Стенергард передает Dagens Nyheter, пишет "Европейская правда".

Как отметила министр, казнь состоялась утром в среду, 18 марта.

Гражданина Швеции, как сообщается, задержали иранские власти в июне 2025 года и приговорили к смертной казни в рамках "судебного процесса".

"Я с глубокой скорбью узнала о том, что сегодня утром в Иране был казнен гражданин Швеции", – заявила Стенергард.

Ранее американский президент Дональд Трамп в беседе со СМИ сказал, что не уверен, жив ли Хаменеи-младший вообще, и непонятно, кто в Иране ответственен за ключевые решения.

Также он считает преждевременным говорить о "победе" в войне против Ирана.

СМИ писали, что американский президент якобы отклонил недавние попытки иранских чиновников возобновить переговоры.