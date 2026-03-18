С 1 сентября в Польше в школах будет запрещено пользоваться мобильными телефонами детям до 16 лет

Министр образования Польши Барбара Новацкая заявила, что с 1 сентября в стране планируется запретить использование мобильных телефонов в школах детям в возрасте до 16 лет.

Ее слова цитирует PAP, пишет "Европейская правда".

Новацкая заявила, что использование телефонов в школе "не может быть нормой", поскольку "дети зависимы от интернета".

"Сейчас мы завершаем работу над важным законодательным изменением, которое имеет решающее значение для школ и приведет к запрету использования мобильных телефонов в начальных школах с 1 сентября 2026 года", – подчеркнула польская министр.

Впрочем, по ее словам, могут быть и исключения, например, по медицинским показаниям.

"Родители хотят быть на связи с детьми, но будет ли это шкафчик перед каждым классом, будут ли это "безопасные пакетики", которые также вводят школы, или это будет одна корзина у учителя, выставленная на столе, – это решение школы", – добавила Новацкая.

В Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1–6 классов.

В Швеции младшим школьникам также полностью запретят пользоваться телефонами.

В сентябре прошлого года датские партии достигли договоренности о запрете использования мобильных телефонов в течение дня для школьников начальных классов.