Глава МЗС Литви: повернення до нормальних відносин з Росією неможливе

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що повернення до нормальних відносин з Росією наразі неможливе, а також наголосив на необхідності збереження тиску на Москву через її війну в Україні.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Будріс, будь-які зміни у відносинах залежатимуть від того, чи продемонструє Кремль справжню готовність припинити війну проти України через конкретні дії.

"Повернення до нормальної співпраці з Росією неможливе. Санкції мають бути збережені та посилені, необхідно домогтися притягнення до відповідальності за воєнні злочини, а також зберегти дипломатичну ізоляцію Росії", – підкреслив він.

За словами литовського міністра, доля безпеки Європи вирішується в Україні. У цьому контексті він закликав до стійкої та довгострокової підтримки Києва, зокрема до зусиль з посилення його переговорної позиції, розблокування запланованого кредиту Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро та посилення тиску на Росію через 20-й пакет санкцій.

Нещодавно бельгійський прем’єр Барт де Вевер закликав уповноважити ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити Москву відмовитися від війни в Україні.

Згодом міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із Росією буде сприйнята як прояв слабкості.

Заклик де Вевера до нормалізації відносин з РФ також відкинула глава європейської дипломатії Кая Каллас.