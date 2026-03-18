Глава МИД Литвы: возвращение к нормальным отношениям с Россией невозможно

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что возвращение к нормальным отношениям с Россией в настоящее время невозможно, а также подчеркнул необходимость сохранения давления на Москву из-за её войны в Украине.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Будрис, любые изменения в отношениях будут зависеть от того, продемонстрирует ли Кремль настоящую готовность прекратить войну против Украины посредством конкретных действий.

"Возвращение к нормальному сотрудничеству с Россией невозможно. Санкции должны быть сохранены и усилены, необходимо добиться привлечения к ответственности за военные преступления, а также сохранить дипломатическую изоляцию России", – подчеркнул он.

По словам литовского министра, судьба безопасности Европы решается в Украине. В этом контексте он призвал к устойчивой и долгосрочной поддержке Киева, в частности к усилиям по укреплению его переговорной позиции, разблокированию запланированного кредита Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро и усилению давления на Россию через 20-й пакет санкций.

Недавно бельгийский премьер Барт де Вевер призвал уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить Москву отказаться от войны в Украине.

Впоследствии министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил, что нормализация отношений с Россией будет воспринята как проявление слабости.

Призыв де Вевера к нормализации отношений с РФ также отклонила глава европейской дипломатии Кая Каллас.