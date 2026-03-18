В МЗС України не знають про місію ЄС для перевірки нафтопроводу "Дружба"

У Міністерстві закордонних справ України не підтвердили інформацію про начебто відвідування групою експертів з Європейського Союзу місця пошкодження нафтопроводу "Дружба" 18 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у Києві заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

У контексті цієї інформації Тихий нагадав, що в умовах воєнного стану "допуск чи недопуск на стратегічні об'єкти – це питання СБУ".

"Мені не відомо про якісь конкретні домовлені дати чи поїздки у контексті того, що ви запитали. Мені також не відомо звідки взялися деталі чи дати цих поїздок у ЗМІ. Я бачив ці повідомлення, але не знаю, звідки вони виходять", – зазначив він.

Тихий наголосив, що роз'яснення щодо термінів ремонту "Дружби" були своєчасно надані Єврокомісії. Крім того, Україна підтримує постійний зв'язок і з Єврокомісією, партнерами, в тому числі з Угорщини, і з Словаччини щодо стану нафтопроводу "Дружба" і орієнтовних прогнозів ремонту.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що 18 березня група експертів з Європейського Союзу відвідає місце руйнування нафтопроводу "Дружба" в Україні, щоб оцінити пошкодження та фронт робіт для поновлення його роботи.

Перед тим стало відомо, що Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зокрема, президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.