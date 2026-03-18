В МИД Украины не знают о миссии ЕС по проверке нефтепровода "Дружба"

В Министерстве иностранных дел Украины не подтвердили информацию о якобы посещении группой экспертов из Европейского Союза места повреждения нефтепровода "Дружба" 18 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

В контексте этой информации Тихий напомнил, что в условиях военного положения "допуск или недопуск на стратегические объекты – это вопрос СБУ".

"Мне не известно о каких-либо конкретных договоренностях или поездках в контексте того, о чем вы спросили. Мне также не известно, откуда в СМИ появились детали или даты этих поездок. Я видел эти сообщения, но не знаю, откуда они берутся", – отметил он.

Тихий подчеркнул, что разъяснения относительно сроков ремонта "Дружбы" были своевременно предоставлены Еврокомиссии. Кроме того, Украина поддерживает постоянную связь и с Еврокомиссией, партнерами, в том числе из Венгрии и Словакии, относительно состояния нефтепровода "Дружба" и ориентировочных прогнозов ремонта.

"ЕвроПравда" ранее сообщала, что 18 марта группа экспертов из Европейского Союза посетит место разрушения нефтепровода "Дружба" в Украине, чтобы оценить повреждения и объем работ для возобновления его работы.

Ранее стало известно, что Украина приняла предложение ЕС о привлечении финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

В частности, президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно через полтора месяца.