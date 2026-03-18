Прем’єр Угорщини порадив Британії посилити контроль на кордонах

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Великій Британії потрібно посилити боротьбу з нелегальною міграцією, щоб захистити кордони країни.

Його цитує Politico, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що прикордонний контроль – це "не найприємніша робота", але вона є необхідною для того, щоб у країну потрапляли лише ті, кому це дозволено.

На його думку, секрет у зупиненні міграційного потоку полягає у "рішучості".

"В Угорщині все дуже просто. Якщо хтось перетинає кордон без попереднього дозволу від влади – це злочин, і ми ставимося до таких осіб як до злочинців", – сказав угорський прем’єр.

