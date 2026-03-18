Премьер Венгрии посоветовал Британии усилить контроль на границах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Великобритании нужно усилить борьбу с нелегальной миграцией, чтобы защитить границы страны.

Его цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Орбан заявил, что пограничный контроль – это "не самая приятная работа", но она необходима для того, чтобы в страну попадали только те, кому это разрешено.

По его мнению, секрет в остановке миграционного потока заключается в "решительности".

"В Венгрии все очень просто. Если кто-то пересекает границу без предварительного разрешения от властей – это преступление, и мы относимся к таким лицам как к преступникам", – сказал венгерский премьер.

Как писали, в 2025 году 41 472 мигранта пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что почти на 5 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.

Сообщалось также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, которые получили убежище.