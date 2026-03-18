У Британії заперечили участь радника Стармера в переговорах США та Ірану

Речник прем’єр-міністра Британії заявив, що радник Кіра Стармера з національної безпеки Джонатан Пауелл не брав участі в заключних переговорах між США та Іраном перед тим, як США та Ізраїль завдали ударів по Тегерану.

Про це він заявив у середу, 18 березня, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Така заява речника Стармера пролунала після того, як британська газета The Guardian повідомила, що Пауелл був присутній на переговорах і визнав пропозицію Тегерана щодо його ядерної програми достатньо значущою, щоб запобігти поспішному вступу у війну.

"Ці переговори були двосторонніми між США та Іраном, за посередництва Оману. Джонатан не був присутній на переговорах у Женеві і не брав участі у переговорах у резиденції", – заявив представник Стармера.

Він наголосив, що жодна група британських посадовців "не брала участі в переговорах".

"Велика Британія підтримала підхід, якого дотримувалися Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а також їхні зусилля щодо пошуку переговорного рішення", – додав речник.

Нагадаємо, 16 березня президент США Дональд заявив, що він "незадоволений" британським прем’єр-міністром Кіром Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американсько-ізраїльська операція проти Ірану.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".