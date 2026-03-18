В Британии опровергли участие советника Стармера в переговорах между США и Ираном

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что советник Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл не принимал участия в заключительных переговорах между США и Ираном перед тем, как США и Израиль нанесли удары по Тегерану.

Об этом он заявил в среду, 18 марта, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Такое заявление пресс-секретаря Стармера прозвучало после того, как британская газета The Guardian сообщила, что Пауэлл присутствовал на переговорах и признал предложение Тегерана по его ядерной программе достаточно значимым, чтобы предотвратить поспешное вступление в войну.

"Эти переговоры были двусторонними между США и Ираном при посредничестве Омана. Джонатан не присутствовал на переговорах в Женеве и не принимал участия в переговорах в резиденции", – заявил представитель Стармера.

Он подчеркнул, что ни одна группа британских чиновников "не принимала участия в переговорах".

"Великобритания поддержала подход, которого придерживались Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также их усилия по поиску переговорного решения", – добавил пресс-секретарь.

Напомним, 16 марта президент США Дональд Трамп заявил, что он "недоволен" британским премьер-министром Киром Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американско-израильская операция против Ирана.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, сославшись на международное право. Однако впоследствии премьер-министр Кир Стармер уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".