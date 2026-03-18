У Швейцарії загинула людина після падіння кабіни канатної дороги

У Швейцарії загинула людина після того, як кабіна канатної дороги зірвалася зі сніжного схилу під час сильного вітру.

Про це пише швейцарська газета 20 Minuten, передає "Європейська правда".

Інцидент стався на гірськолижному курорті Енгельберг у центральній Швейцарії.

За даними поліції, всередині кабіни, що зазнала аварії, перебувала одна людина, яка загинула в результаті інциденту.

Особа жертви поки що не встановлена.

У квітні 2024 року у турецькій Анталії сталася серйозна аварія на канатній дорозі, внаслідок чого одна людина загинула і 10 зазнали травм, ще понад сотню знімали з кабін.

Навесні 2025 року чотири людини загинули і одна зазнала серйозних поранень внаслідок падіння канатної дороги поблизу Неаполя на півдні Італії.