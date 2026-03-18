В Швейцарии погиб человек в результате падения кабины канатной дороги

В Швейцарии погиб человек после того, как кабина канатной дороги сорвалась со снежного склона во время сильного ветра.

Об этом пишет швейцарская газета 20 Minuten, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Энгельберг в центральной Швейцарии.

По данным полиции, внутри кабины, потерпевшей аварию, находился один человек, который погиб в результате инцидента.

Личность жертвы пока не установлена.

В апреле 2024 года в турецкой Анталии произошла серьезная авария на канатной дороге, в результате чего один человек погиб и 10 получили травмы, еще более сотни эвакуировали из кабин.

Весной 2025 года четыре человека погибли и один получил серьезные ранения в результате падения канатной дороги недалеко от Неаполя на юге Италии.