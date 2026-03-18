Белый дом: Китай согласился отложить визит Трампа

В Белом доме заявили, что Китай согласился отложить визит президента США Дональда Трампа в Пекин, который должен был состояться уже через две недели.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Левитт заверила, что Белый дом работает над тем, чтобы как можно скорее согласовать новую дату визита.

Трамп, ссылаясь на необходимость уделять внимание войне с Ираном, заявил во вторник, что отправится в поездку по Азии "примерно через пять или шесть недель", но не назвал конкретной даты.

"Дипломатия на уровне глав государств играет незаменимую роль в определении стратегического курса двусторонних отношений", – заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне, комментируя ситуацию с визитом Трампа.

Он также добавил, что "Китай и США будут продолжать поддерживать связь по поводу визита президента Трампа в Китай".

В воскресенье, 15 марта, в Париже торговые представители США и Китая начали переговоры с целью разработки плана для саммита лидеров, который состоится позже в этом месяце.

На следующий день Трамп пригрозил отложить встречу с Си, если Пекин не поможет с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.