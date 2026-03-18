Мерц: кредит ЄС у 90 млрд євро для України має бути терміново виплачений

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив: уже погоджений в ЄС кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України має бути терміново виплачений.

Заяву канцлера наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Також Мерц наголосив на необхідності якнайшвидше ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.

"Ми не повинні зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію, що там ведеться, створює цю блокаду в Європі", – додав Мерц, вочевидь маючи на увазі Угорщину, де у квітні відбудуться парламентські вибори.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту для України на 90 млрд євро, доки Київ не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Тим часом президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.