Мерц: кредит ЕС в размере 90 млрд евро для Украины должен быть срочно выплачен

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул: уже согласованный в ЕС кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины должен быть срочно выплачен.

Заявление канцлера приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Также Мерц подчеркнул необходимость как можно скорее принять 20-й пакет санкций против России.

"Мы не должны обращать внимания даже на одну-единственную страну Европейского Союза, которая сейчас по внутриполитическим причинам и из-за ведущейся там избирательной кампании создает эту блокаду в Европе", – добавил Мерц, явно имея в виду Венгрию, где в апреле состоятся парламентские выборы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия продолжит блокировать принятие 20-го пакета санкций против РФ и кредита для Украины на 90 млрд евро, пока Киев не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит по нефтепроводу "Дружба" примерно через полтора месяца.