Зеленський мав аудієнцію у короля Іспанії

Президент Володимир Зеленський зустрівся у середу, 18 березня, з іспанським королем Феліпе VI.

Як відомо, Зеленський перебуває із візитом в Іспанії. Цього дня у нього була аудієнція із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела.

"Цінуємо допомогу Іспанії для наших людей, які були змушені залишити свій дім через війну. Дякую Його Величності та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України впродовж усіх цих років російської агресії", – додав український президент.

Цього дня Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.

А прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про плани виділити Україні 1 мільярд євро військової допомоги у 2026 році.