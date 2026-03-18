Зеленский посетил короля Испании

Президент Владимир Зеленский встретился в среду, 18 марта, с испанским королем Фелипе VI.

Об этом стало известно из его социальных сетей, пишет "Европейская правда".

Как известно, Зеленский находится с визитом в Испании. В этот день у него состоялась аудиенция с королем Испании Фелипе VI в королевской резиденции Сарсуэла.

"Ценим помощь Испании нашим людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Благодарю Его Величество и весь испанский народ за неизменную поддержку Украины на протяжении всех этих лет российской агрессии", – добавил украинский президент.

В этот день Зеленский заявил о подписании серии соглашений о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса.

А премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах выделить Украине 1 миллиард евро военной помощи в 2026 году.