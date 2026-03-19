ЗМІ: глава МЗС Німеччини заявив Угорщині, що її поведінку вже неможливо терпіти

Під час закритої зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі на початку цього тижня глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив у присутності угорського колеги, що обструкціонізм Будапешта більше не можна терпіти.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico від трьох дипломатів.

Політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан днями заявив, що "Німеччина погрожує Угорщині". Мовляв, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі глава МЗС Німеччини відкрито попередив Угорщину про "серйозні наслідки" через позицію щодо кредиту Україні.

Дипломати на умовах анонімності заперечили версію перебігу розмови, викладену Балажем Орбаном, нібито Вадефуль погрожував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто.

Натомість дипломати охарактеризували висловлювання німецького міністра як "дуже прямі", "дуже чіткі" та такі, що "не залишають сумнівів у тому, що це більше не можна терпіти".

Інші неназвані міністри закордонних справ були ще більш прямими у спілкуванні з Сійярто, що, за словами одного з дипломатів, здивувало його.

"Прем’єр-міністр Орбан повинен зрозуміти, що він постійно випробовує межі того, що інші держави-члени готові терпіти", – сказав другий дипломат-високопосадовець ЄС із середньої за розміром країни. "Це не може тривати далі", – додав він

Третій дипломат зазначив, що це, безперечно, матиме наслідки після виборів. "Ми лише чекаємо, коли це станеться", – зазначив співрозмовник.

За даними джерел, якщо партія Орбана переможе на квітневих виборах, низка країн Євросоюзу проведуть серйозну розмову про те, що робити із регулярним угорським вето під час ухвалення рішень ЄС.

Напередодні Орбан заявив, що Будапешт не змінив свою позицію щодо надання Україні 90 млрд євро до того, як постачання нафти через "Дружбу" буде відновлено.