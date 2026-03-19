СМИ: глава МИД Германии заявил Венгрии, что её поведение больше нельзя терпеть

Во время закрытой встречи министров иностранных дел в Брюсселе в начале этой недели глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил в присутствии венгерского коллеги, что обструкционизм Будапешта больше нельзя терпеть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico от трех дипломатов.

Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан на днях заявил, что "Германия угрожает Венгрии". Мол, на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе глава МИД Германии открыто предупредил Венгрию о "серьезных последствиях" из-за позиции по кредиту Украине.

Дипломаты на условиях анонимности опровергли версию хода разговора, изложенную Балажем Орбаном, будто бы Вадефуль угрожал министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

Вместо этого дипломаты охарактеризовали высказывания немецкого министра как "очень прямые", "очень четкие" и такие, что "не оставляют сомнений в том, что это больше нельзя терпеть".

Другие неназванные министры иностранных дел были еще более прямыми в общении с Сийярто, что, по словам одного из дипломатов, удивило его.

"Премьер-министр Орбан должен понять, что он постоянно испытывает пределы того, что другие государства-члены готовы терпеть", – сказал второй высокопоставленный дипломат ЕС из страны среднего размера. "Это не может продолжаться дальше", – добавил он

Третий дипломат отметил, что это, несомненно, будет иметь последствия после выборов. "Мы только ждем, когда это произойдет", – отметил собеседник.

По данным источников, если партия Орбана победит на апрельских выборах, ряд стран Евросоюза проведут серьезный разговор о том, что делать с регулярным венгерским вето при принятии решений ЕС.

Накануне Орбан заявил, что Будапешт не изменил свою позицию относительно предоставления Украине 90 млрд евро до того, как поставки нефти по "Дружбе" будут возобновлены.