У низці німецьких міст – перебої з громадським транспортом через страйк

У Мюнхені, Гамбурзі та землях Північний Рейн-Вестфалія і Саксонія-Ангальт у четвер порушений звичний графік транспорту через попереджувальний страйк профспілки Ver.di.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Для громадського транспорту Північного Рейну-Вестфалії це вже другий страйк за тиждень.

У Саксонії-Ангальт повідомили, що перебої з трамваями й автобусами можуть тривати аж до неділі.

На регіональні поїзди Deutsche Bahn та приміські електрички S-Bahn страйк не вплинув.

У Гамбурзі страйк має закінчитись вночі у п’ятницю та не зачіпає автобуси одного з операторів.

У Баварії, окрім Мюнхена – де він почався ще у середу – страйк охопив ще кілька менших міст.

Страйк відбувається на тлі триваючих переговорів профспілки щодо зміни умов трудових контрактів.

18 березня в аеропорту Берліна через страйк Ver.di скасували майже 450 рейсів.

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.