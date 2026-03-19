У низці німецьких міст – перебої з громадським транспортом через страйк

Новини — Четвер, 19 березня 2026, 09:52 — Марія Ємець

У Мюнхені, Гамбурзі та землях Північний Рейн-Вестфалія і Саксонія-Ангальт у четвер порушений звичний графік транспорту через попереджувальний страйк профспілки Ver.di.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Для громадського транспорту Північного Рейну-Вестфалії це вже другий страйк за тиждень. 

У Саксонії-Ангальт повідомили, що перебої з трамваями й автобусами можуть тривати аж до неділі. 

На регіональні поїзди Deutsche Bahn та приміські електрички S-Bahn страйк не вплинув. 

У Гамбурзі страйк має закінчитись вночі у п’ятницю та не зачіпає автобуси одного з операторів. 

У Баварії, окрім Мюнхена – де він почався ще у середу – страйк охопив ще кілька менших міст. 

Страйк відбувається на тлі триваючих переговорів профспілки щодо зміни умов трудових контрактів.

18 березня в аеропорту Берліна через страйк Ver.di скасували майже 450 рейсів

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

