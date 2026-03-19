В Мюнхене, Гамбурге и землях Северный Рейн-Вестфалия и Саксония-Анхальт в четверг нарушен привычный график транспорта из-за предупредительной забастовки профсоюза Ver.di.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Для общественного транспорта Северного Рейна-Вестфалии это уже вторая забастовка за неделю.

В Саксонии-Анхальт сообщили, что перебои с трамваями и автобусами могут продлиться вплоть до воскресенья.

На региональные поезда Deutsche Bahn и пригородные электрички S-Bahn забастовка не повлияла.

В Гамбурге забастовка должна закончиться ночью в пятницу и не затрагивает автобусы одного из операторов.

В Баварии, кроме Мюнхена – где она началась еще в среду – забастовка охватила еще несколько меньших городов.

Забастовка происходит на фоне продолжающихся переговоров профсоюза по изменению условий трудовых контрактов.

18 марта в аэропорту Берлина из-за забастовки Ver.di отменили почти 450 рейсов.

В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.