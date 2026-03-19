В ряде немецких городов – перебои с общественным транспортом из-за забастовки
В Мюнхене, Гамбурге и землях Северный Рейн-Вестфалия и Саксония-Анхальт в четверг нарушен привычный график транспорта из-за предупредительной забастовки профсоюза Ver.di.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
19 марта из-за предупредительной забастовки Ver.di почти не курсируют автобусы и поезда в Мюнхене, Гамбурге и землях Северный Рейн-Вестфалия и Саксония-Анхальт.
Для общественного транспорта Северного Рейна-Вестфалии это уже вторая забастовка за неделю.
В Саксонии-Анхальт сообщили, что перебои с трамваями и автобусами могут продлиться вплоть до воскресенья.
На региональные поезда Deutsche Bahn и пригородные электрички S-Bahn забастовка не повлияла.
В Гамбурге забастовка должна закончиться ночью в пятницу и не затрагивает автобусы одного из операторов.
В Баварии, кроме Мюнхена – где она началась еще в среду – забастовка охватила еще несколько меньших городов.
Забастовка происходит на фоне продолжающихся переговоров профсоюза по изменению условий трудовых контрактов.
18 марта в аэропорту Берлина из-за забастовки Ver.di отменили почти 450 рейсов.
В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.