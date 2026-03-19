В одному з найбільших міст Молдови розгорнули пункти видачі води через забруднення Дністра

У молдовському місті Бєльці, приблизно третьому після Кишинева за чисельністю населення, організували пункти видачі води у зв’язку із забрудненням Дністра.

Мерія Бєльців ухвалила рішення про розгортання у місті з 19 березня трьох пунктів видачі питної води – у зв’язку з екологічним лихом на Дністрі, який є основним джерелом води для централізованого водопостачання у Молдові. За день планують роздати близько 23 тонн питної води.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій наказала призупинити роботу усім закладам харчування, які залежать від міського водоканалу і не мають власних джерел питної води.

Румунське місто Ясси відправляє до Бєльців 100 цистерн з водою по 1000 літрів кожна, щоб підтримати місто у скруті.

Нагадаємо, 15 березня уряд Молдови ввів режим екологічної тривоги у басейні річки Дністер на 15 днів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що причиною забруднення став удар РФ по гідроелектростанції в українському Новодністровську 7 березня. Вона звинуватила у надзвичайній ситуації Росію.

Російського посла викликали до МЗС Молдови та вручили йому пляшку з водою з річки.

Молдовський прем’єр-міністр Александру Мунтяну оголосив 13 березня, що Молдова звернулась за допомогою до ЄС через ситуацію із забрудненням Дністра.