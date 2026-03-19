В одном из крупнейших городов Молдовы развернули пункты выдачи воды из-за загрязнения Днестра

В молдовском городе Бельцы, примерно третьем после Кишинева по численности населения, организовали пункты выдачи воды в связи с загрязнением Днестра.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Мэрия Бельцев приняла решение о развертывании в городе с 19 марта трех пунктов выдачи питьевой воды – в связи с экологическим бедствием на Днестре, который является основным источником воды для централизованного водоснабжения в Молдове. За день планируют раздать около 23 тонн питьевой воды.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приказала приостановить работу всем заведениям питания, которые зависят от городского водоканала и не имеют собственных источников питьевой воды.

Румынский город Яссы отправляет в Бельцы 100 цистерн с водой по 1000 литров каждая, чтобы поддержать город в беде.

Напомним, 15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что причиной загрязнения стал удар РФ по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске 7 марта. Она обвинила в чрезвычайной ситуации Россию.

Российского посла вызвали в МИД Молдовы и вручили ему бутылку с водой из реки.

Молдовский премьер-министр Александру Мунтяну объявил 13 марта, что Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за ситуации с загрязнением Днестра.