FT: на Кубу, которой Трамп устроил энергоблокаду, идет груз нефти и газа из РФ

На Кубу, которая уже три месяца фактически находится в энергетической блокаде из-за эмбарго президента США Дональда Трампа, направляется два танкера с российской нефтью и газом.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

О грузе стало известно из данных компаний, отслеживающих морской трафик. Один из танкеров – Sea Horse под флагом Гонконга, он везет около 27 тысяч тонн российского газа. Расследовательская компания Kpler пришла к выводу, что на самом деле это замаскированное российское судно.

Еще одно судно, "Анатолий Колодкин", идет под российским флагом. На его борту более 720 тысяч баррелей нефти, прибытие прогнозируют на 4 апреля.

Насколько известно, последний раз перед этим Куба получала нефть от Мексики аж 9 января. После того поставки остановились под давлением Трампа. Нефть из Венесуэлы, которая была основным поставщиком на Кубу, недоступна со времени молниеносной операции США и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Собственная добыча на острове покрывает лишь около 40% потребностей.

В МИД России ранее на этой неделе заявили о "непоколебимой солидарности с властями и братским народом Кубы".

Трамп на этой неделе сделал серию прямолинейных заявлений о том, что может "взяться за Кубу" после операции против Ирана и что Штаты смогут "делать с островом все, что захотят" из-за трудностей, обусловленных там дефицитом энергоресурсов.

Напомним, из-за глобального роста цен на нефть и газ в результате войны на Ближнем Востоке администрация Трампа до 11 апреля сняла санкции с российской нефти, которая уже загружена на танкеры.

После ударов Ирана по важному месторождению Катара – в отместку за израильский удар по иранскому месторождению Южный Парс – стоимость газа в Европе выросла на 35%.