WP: над базою, де живуть Рубіо та Гегсет, зафіксували невідомі дрони

Над військовою базою "Форт Леслі Макнейр", де проживають державний секретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет, було зафіксовано невідомі безпілотники.

Про це виданню The Washington Post повідомили джерела, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда".

За словами офіційних осіб, походження дронів поки не встановлено.

Відомо, що протягом однієї ночі за останні 10 днів було зафіксовано одразу кілька безпілотників. Це спричинило негайне скликання наради у Білому домі для обговорення можливих варіантів реагування.

Безпілотники зафіксували на тлі того, як США оголосили глобальну тривогу з безпеки для закордонних дипломатичних представництв та закрили кілька місцевих баз через загрози, пов’язані з Іраном.

Серед іншого, бази "Макгуайр Дікс Лейкхерст" та "Мак Ділл" підняли рівень захисту до позначки "Чарлі". Це свідчить про наявність розвідданих, що вказують на можливість теракту або безпосередню небезпеку. Вищим за цей рівень є лише статус "Дельта", який вводиться під час атаки або у разі її неминучості.

Через інциденти розглядалося питання про релокацію Рубіо та Гегсета, проте наразі вони залишаються у своїх резиденціях на базі.

Місце проживання топпосадовців на території бази стало публічно відомим у жовтні минулого року після низки повідомлень у ЗМІ, що зараз створює додаткові виклики для секретної служби.

