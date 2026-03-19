WP: над базой, где живут Рубио и Хегсет, зафиксировали неизвестные дроны

Над военной базой "Форт Лесли Макнейр", где проживают государственный секретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, были зафиксированы неизвестные беспилотники.

Об этом изданию The Washington Post сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

По словам официальных лиц, происхождение дронов пока не установлено.

Известно, что в течение одной ночи за последние 10 дней было зафиксировано сразу несколько беспилотников. Это повлекло немедленный созыв совещания в Белом доме для обсуждения возможных вариантов реагирования.

Беспилотники зафиксировали на фоне того, как США объявили глобальную тревогу по безопасности для иностранных дипломатических представительств и закрыли несколько местных баз из-за угроз, связанных с Ираном.

Среди прочего, базы "Макгуайр Дикс Лейкхерст" и "Мак Дилл" подняли уровень защиты до отметки "Чарли". Это свидетельствует о наличии разведданных, указывающих на возможность теракта или непосредственную опасность. Выше этого уровня есть только статус "Дельта", который вводится во время атаки или в случае ее неизбежности.

Из-за инцидентов рассматривался вопрос о релокации Рубио и Хегсета, однако пока они остаются в своих резиденциях на базе.

Место жительства топ-чиновников на территории базы стало публично известным в октябре прошлого года после ряда сообщений в СМИ, что сейчас создает дополнительные вызовы для секретной службы.

