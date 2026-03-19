Тысячи людей отметили в Стамбуле годовщину задержания мэра-оппонента Эрдогана

Тысячи людей собрались возле городского совета Стамбула в среду, чтобы отметить год с момента задержания мэра Экрема Имамоглу в рамках расследования коррупции, которое широко рассматривается как направленное на устранение самого сильного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Turkish Minute.

Полиция усилила безопасность вокруг городского совета, где год назад произошли серьезные столкновения, когда силовики начали разгонять протесты после задержания Имамоглу.

Имамоглу был задержан 19 марта 2025 года, всего за несколько дней до того, как его должны были официально выдвинуть кандидатом от оппозиционной Республиканской народной партии на следующие президентские выборы в Турции, которые должны состояться к середине 2028 года.

Его арест критики осудили как попытку ослабить одного из немногих политиков, которого считали способным победить Эрдогана на выборах.

Имамоглу остается в тюрьме с тех пор и сталкивается с многочисленными делами. В коррупционном деле прокуроры требуют для него суммарного срока заключения на более 2 тысяч лет.

Аналитики считают, что Имамоглу вряд ли сможет баллотироваться на следующих президентских выборах. Даже если его оправдают по делу о коррупции, другое судебное дело ставит под сомнение действительность его университетского диплома, что является необходимым условием для кандидатов в президенты по конституции Турции.

Если Имамоглу запретят участвовать в выборах, политические аналитики ожидают, что лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель станет вероятным кандидатом от оппозиции на президентских выборах.

