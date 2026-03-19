В Британии выдвинули обвинения мужчинам, которые могли следить за еврейской общиной для Ирана

В Великобритании предъявили обвинения двум мужчинам, которых подозревают в слежке за британской еврейской общиной в интересах Ирана; это происходило еще до начала операции США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Британские прокуроры сообщили о выдвижении обвинений в шпионаже в интересах Ирана двум мужчинам, которые, как считают, следили за представителями еврейской общины в Великобритании и зданиями общины.

40-летний Нематолла Шахсавани имеет двойное гражданство Ирана и Британии; 22-летний Алиреза Фарасати – гражданин Ирана.

Расследование касается их деятельности в северных районах Лондона в течение пяти недель в июле-августе 2025 года. Мужчин задержали ранее в марте. Тогда же задержали еще двух человек, в итоге их отпустили без обвинений.

Национальный координатор Контртеррористической полиции Вики Эванс заявила, что движение расследования должно приободрить еврейскую общину и заверить, что полиция будет делать все возможное для их безопасности.

Напомним, в Нидерландах подозревают причастность Ирана к поджогу дверей синагоги в Роттердаме. В бельгийском городе расследуют взрыв в синагоге.

В Амстердаме в выходные произошел взрыв возле еврейской школы.

Ночью 8 марта произошел взрыв при входе в посольство США в Осло.