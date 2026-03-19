Президент Румунії прокоментував погрози Ірану через використання США румунських баз

Президент Румунії Нікушор Дан закликав не сприймати надто серйозно заяви Ірану після дозволу для США використовувати румунські бази для бойових дій проти Ірану.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Нікушор Дан, коментуючи заяви з Тегерану про "політичні і юридичні наслідки для Румунії" через дозвіл американцям використовувати її бази у межах кампанії проти Ірану, закликав не трактувати це як погрози.

"Вони не погрожували Румунії. Вони казали про політичні та юридичні наслідки. Ми не в якійсь іншій ситуації, ніж були місяць, два чи три тому. Румунія – захищена, ми є частиною НАТО. У нас стратегічне партнерство зі США, і завдяки додатковій присутності американських сил ми у більшій безпеці", – прокоментував президент.

Минулого тижня Вища рада національної оборони Румунії схвалила запит США на використання авіабаз на території країни для американської операції проти Ірану.

Питання доступу США до авіабаз на території Європи спричинило нову хвилю напруженості між Вашингтоном та європейськими столицями. Наприклад, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Ферфорд для ударів по Ірану.