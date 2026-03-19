Президент Румынии прокомментировал угрозы Ирана из-за использования США румынских баз

Президент Румынии Никушор Дан призвал не воспринимать слишком серьезно заявления Ирана после разрешения для США использовать румынские базы для боевых действий против Ирана.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Никушор Дан, комментируя заявления из Тегерана о "политических и юридических последствиях для Румынии" из-за разрешения американцам использовать ее базы в рамках кампании против Ирана, призвал не трактовать это как угрозы.

"Они не угрожали Румынии, они говорили о политических и юридических последствиях. Мы не в какой-то другой ситуации, чем были месяц, два или три назад. Румыния защищена, мы являемся частью НАТО. У нас стратегическое партнерство с США, и благодаря дополнительному присутствию американских сил мы в большей безопасности", – прокомментировал президент.

На прошлой неделе Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США на использование авиабаз на территории страны для американской операции против Ирана.

Вопрос доступа США к авиабазам на территории Европы вызвал новую волну напряженности между Вашингтоном и европейскими столицами. Например, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне её решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

Трамп также направил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Британию за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолётам на авиабазы Диего-Гарсия и Фэрфорд для ударов по Ирану.