Макрон: рішення про €90 млрд для України фактично було ухвалене, це потрібно втілити

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що питання про кредит ЄС на 90 млрд євро для України фактично вже було ухваленим рішенням, тож потрібно забезпечити його реалізацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ перед самітом лідерів ЄС 19 березня.

Макрон зазначив, що український блок питань буде темою обговорень, зокрема питання кредиту ЄС на 90 млрд євро для України, який опинився у глухому куті через вето Угорщини й Словаччини.

Він також сказав, що лідери будуть говорити з президентом України Володимиром Зеленським.

"Хочу акцентувати на двох моментах. По-перше, потрібно реалізувати позику на 90 млрд євро, про яку ухвалили рішення минулого грудня. Це рішення, яке вже було ухвалене лідерами держав і воно має бути втілене", – наголосив Емманюель Макрон.

Він зазначив, що говоритимуть також про збільшення потужностей європейського ОПК, оскільки "за поточних обставин" Україна ще більше залежатиме від європейського виробництва західних зразків зброї.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер перед самітом розкритикував угорського прем’єра Віктора Орбана за те, що він не дотримується погодженого ще у грудні рішення Євросоюзу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав відступ Орбана від домовленості лідерів "зрадою ЄС" та розкритикував його за використання української теми для мобілізації свого електорату перед парламентськими виборами.

Сам Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.