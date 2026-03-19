Макрон: решение о €90 млрд для Украины фактически было принято, его нужно воплотить

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что вопрос о кредите ЕС на 90 млрд евро для Украины фактически уже был принятым решением, поэтому нужно обеспечить его реализацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ перед саммитом лидеров ЕС 19 марта.

Макрон отметил, что украинский блок вопросов будет темой обсуждений, в частности вопрос кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины, который оказался в тупике из-за вето Венгрии и Словакии.

Он также сказал, что лидеры будут говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Хочу акцентировать на двух моментах. Во-первых, нужно реализовать заем на 90 млрд евро, о котором приняли решение в прошлом декабре. Это решение, которое уже было принято лидерами государств и оно должно быть воплощено", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что будут говорить также об увеличении мощностей европейского ОПК, поскольку "при текущих обстоятельствах" Украина еще больше будет зависеть от европейского производства западных образцов оружия.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер перед саммитом раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за то, что он не придерживается согласованного еще в декабре решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 млрд евро.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал отступление Орбана от договоренности лидеров "предательством ЕС" и раскритиковал его за использование украинской темы для мобилизации своего электората перед парламентскими выборами.

Сам Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.