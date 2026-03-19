Канцлер Австрії заявив, що Орбан має виконувати рішення, які він сам погодив у ЄС

Канцлер Австрії Крістіан Штокер розкритикував главу угорського уряду Віктора Орбана за те, що він не дотримується погодженого ще у грудні рішення Євросоюзу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", Штокер заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер.

За словами глави уряду Австрії, Орбан сам дав згоду на такий варіант підтримки України, тому йому "слід дотримуватися власних рішень".

Щодо енергопостачання Угорщини Штокер зазначив, що є пропозиції від інших держав-членів Європейського Союзу, зокрема Хорватії, які могли б забезпечити Угорщину енергоносіями.

"Тому я вважаю, що слід терміново дотримуватися рішень і не блокувати їх з міркувань внутрішньої політики", – заявив канцлер Австрії.

Він також сказав, що передвиборча кампанія не має впливати на такі важливі рішення.

"Ми маємо обговорити, що за цим стоїть. І якщо це передвиборча кампанія, то я вважаю, що ми маємо бути чесними один з одним і сказати, що це не є аргументом з огляду на те, як почувається Україна, як почуваються люди в Україні і що ми самі вирішили", – додав Штокер.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Віктор Орбан "зрадив" ЄС і використовує Україну як зброю під час виборів.

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден висловив думку, що ЄС може рухатися вперед зі своїми рішеннями, навіть якщо одна країна блокує їх.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан, прибувши на саміт ЄС, заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.