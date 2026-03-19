Германия назвала условия своего участия в миссии на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Фридрих Мерц перечислил ряд условий, при которых его страна готова будет присоединиться к обеспечению свободы судоходства на Ближнем Востоке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

По словам немецкого канцлера, Германия готова принять участие в потенциальной миссии "только тогда, когда замолчит оружие".

"Мы не будем этого делать во время боевых действий, а только тогда, когда боевые действия закончатся", – сказал он.

Другим условием Берлина является согласование любых действий на этом направлении с Израилем и странами Ближнего Востока.

"Тогда, однако, мы также будем тесно сотрудничать не только с Израилем, но и со странами Персидского залива, которые также смотрят на Германию и которые я посетил в начале года, и тогда мы сможем сделать многое, вплоть до открытия морских путей и обеспечения их свободы", – заявил Мерц.

Третьим условием канцлер Германии назвал наличие международного мандата, которого сейчас нет.

"Поэтому перед нами еще много шагов, прежде чем мы сможем вообще задуматься над такой темой", – подытожил глава немецкого правительства.

Мерц заявил в среду, что если бы США проконсультировались с Берлином относительно войны США и Израиля против Ирана, то он бы не советовал идти по этому пути.

Также Мерц ранее говорил, что вызванная американо-израильскими ударами война против Ирана может закончиться только политическим урегулированием.