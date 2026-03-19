Україна представила представнику ЄС план відновлення "Дружби"

У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що ознайомили заступника посла ЄС в Україні з планом відновлення нафтопроводу "Дружба".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив у середу голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, передає "Європейська правда".

Корецький наголосив, що група "Нафтогаз" цінує пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги з відбудови інфраструктурних активів перекачувальної станції Броди відповідно до кращих європейських інженерних та безпекових норм та протидії повторним терористичним атакам.

"Разом із заступником посла ЄС Гедимінасом Навіцкасом зустрілись з технічною робочою групою. Спільно з керівництвом "Укртранснафти" детально поінформували партнерів про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", – написав Корецький.

Він додав, що представнику ЄС також було представлено системний план відбудови. Разом вони окреслили наступні спільні дії.

Раніше стало відомо, що Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.