Украина представила представителю ЕС план восстановления "Дружбы"

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что ознакомили заместителя посла ЕС в Украине с планом восстановления нефтепровода "Дружба".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил в среду председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий, передает "Европейская правда".

Корецкий отметил, что группа "Нафтогаз" ценит предложение ЕС по финансовой и технической помощи по восстановлению инфраструктурных активов перекачивающей станции Броды в соответствии с лучшими европейскими инженерными нормами и нормами безопасности и противодействия повторным террористическим атакам.

"Вместе с заместителем посла ЕС Гедиминасом Навицкасом встретились с технической рабочей группой. Совместно с руководством "Укртранснафты" подробно проинформировали партнеров о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода "Дружба", – написал Корецкий.

Он добавил, что представителю ЕС также был представлен системный план восстановления. Вместе они обозначили следующие совместные действия.

Ранее стало известно, что Украина приняла предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им восстановить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно через полтора месяца.