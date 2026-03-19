Туск має враження, що решта ЄС і США заздрять Польщі за її економічні успіхи

Новини — Четвер, 19 березня 2026, 13:19 — Христина Бондарєва

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що економічні досягнення країни за останні два десятиліття стали об'єктом заздрості як для європейських партнерів, так і для Сполучених Штатів. 

Своїм враженням політик поділився в соцмережі Х дорогою до Брюсселя на засідання Європейської ради, повідомляє "Європейська правда".

Приводом для оптимістичної заяви Туска став аналітичний матеріал американського телеканалу NBC. У ньому йдеться, що сьогодні польська економіка випередила Швейцарію та стала 20-ю за величиною у світі з річним обсягом виробництва понад 1 трильйон доларів.

"Я саме лечу до Брюсселя на засідання Європейської ради і щойно прочитав чудовий, приємний матеріал американського NBC. Про те, що з часу нашого вступу до Європейського Союзу Польща зросла удвічі більше, ніж решта країн ЄС. У мене склалося враження, що нам заздрять і європейці, і американці", – заявив Дональд Туск під супровід веселої мелодії зі словами "вийшло приємно".

Він пояснив такий результат важкою працею, дрібкою удачі і тим фактом, що Польща є членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, 15 березня Туск заявив про існування реальної загрози виходу Польщі з ЄС.

Причина його заяви – вето, яке президент Кароль Навроцький наклав на законопроєкт про багатомільярдний кредит ЄС на модернізацію армії. 

Дивіться детальне відео "Європейської правди" про те, де Польща може опинитися через політичну кризу.

