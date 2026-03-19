У Туска есть впечатление, что ЕС и США завидуют Польше за ее экономические успехи

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что экономические достижения страны за последние два десятилетия стали объектом зависти как для европейских партнеров, так и для Соединенных Штатов.

Своим впечатлением политик поделился в соцсети Х по дороге в Брюссель на заседание Европейского совета, сообщает "Европейская правда".

Поводом для оптимистического заявления Туска стал аналитический материал американского телеканала NBC. В нем говорится, что сегодня польская экономика опередила Швейцарию и стала 20-й по величине в мире с годовым объемом производства более 1 триллиона долларов.

"Я как раз лечу в Брюссель на заседание Европейского совета и только что прочитал замечательный, приятный материал американского NBC. О том, что со времени нашего вступления в Европейский Союз Польша выросла вдвое больше, чем остальные страны ЕС. У меня сложилось впечатление, что нам завидуют и европейцы, и американцы", – заявил Дональд Туск в сопровождении веселой мелодии со словами "получилось приятно".

Он объяснил такой результат тяжелым трудом, долей удачи и тем фактом, что Польша является членом Европейского Союза.

Напомним, 15 марта Туск заявил о существовании реальной угрозы выхода Польши из ЕС.

Причина его заявления - вето, которое президент Кароль Навроцкий наложил на законопроект о многомиллиардном кредите ЕС на модернизацию армии.

