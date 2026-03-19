Науседа застеріг посланця Трампа від зближення з Лукашенком

Президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом порадив йому бути обережним у спілкуванні з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Про це, як пише "Європейська правда", Науседа сказав журналістам у Брюсселі, передає LRT.

За словами литовського президента, спілкування представників США з Лукашенком може створити ілюзію того, що Мінськ йде на зближення із Заходом, хоча це не так.

"Я активно намагався переконати, що потрібно бути дуже обережними у спілкуванні з білоруським диктатором. Так, можливо, він може створити досить сприятливий фон для виникнення ілюзій того, що він може наблизитися до Заходу, але є дуже багато об’єктивних причин, чому він не може наблизитися до Заходу", – сказав він.

Науседа зауважив, що більше уваги потрібно приділяти діям Лукашенка, а не його заявам.

"Ці реальні дії свідчать про те, що він ані на йоту не наближається до Заходу – розгортаючи "Орєшнік", допомагаючи Росії здійснювати атаки дронів проти України, просто своєю агресивною риторикою, своїми метеокулями. Немає жодних підстав вважати, що щось змінюється по суті", – Науседа.

Він привітав зусилля США зі звільнення політв’язнів з Білорусі, але зауважив, що Мінськ використовує цю ситуацію на свою користь, зокрема для зняття санкцій. Таким чином, це мотивує Лукашенка продовжувати ув’язнення, зауважив Науседа.

Президент Литви також зазначив, що під час зустрічі зі спецпредставником США не обговорював питання санкцій проти Білорусі.

Як повідомляли, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у четвер провів зустріч з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.

Перед цим білоруський опозиціонер і колишній політичний в’язень Сергій Тихановський заявив, що у результаті візиту американської делегації до Мінська очікується рішення про визволення групи політв’язнів.

З літа 2025 року після контактів адміністрації Трампа з Лукашенком та послаблення американських санкцій з в’язниць випустили понад сотню білоруських політв’язнів.