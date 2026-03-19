Науседа предостерег посланника Трампа от сближения с Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи со специальным посланником США Джоном Коулом посоветовал ему быть осторожным в общении с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Науседа сказал журналистам в Брюсселе, передает LRT.

По словам литовского президента, общение представителей США с Лукашенко может создать иллюзию того, что Минск идет на сближение с Западом, хотя это не так.

"Я активно пытался убедить, что нужно быть очень осторожными в общении с белорусским диктатором. Да, возможно, он может создать достаточно благоприятный фон для возникновения иллюзий того, что он может приблизиться к Западу, но есть очень много объективных причин, почему он не может приблизиться к Западу", – сказал он.

Науседа заметил, что больше внимания нужно уделять действиям Лукашенко, а не его заявлениям.

"Эти реальные действия свидетельствуют о том, что он ни на йоту не приближается к Западу – разворачивая "Орешник", помогая России осуществлять атаки дронов против Украины, просто своей агрессивной риторикой, своими метеоочками. Нет никаких оснований считать, что что-то меняется по сути", – Науседа.

Он приветствовал усилия США по освобождению политзаключенных из Беларуси, но отметил, что Минск использует эту ситуацию в свою пользу, в частности для снятия санкций. Таким образом, это мотивирует Лукашенко продолжать заключение, отметил Науседа.

Президент Литвы также отметил, что во время встречи со спецпредставителем США не обсуждал вопрос санкций против Беларуси.

Как сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг провел встречу с американской делегацией во главе со специальным посланником США Джоном Коулом.

Перед этим белорусский оппозиционер и бывший политический заключенный Сергей Тихановский заявил, что в результате визита американской делегации в Минск ожидается решение об освобождении группы политзаключенных.

С лета 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных.