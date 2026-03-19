ЗМІ: британська команда долучилася до планування деблокади Ормузької протоки

Британія направила військових офіцерів до США, де вони долучаться до розробки плану з розблокування Ормузької протоки, рух через яку зупинився внаслідок війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Independent.

За даними журналістів, невелику групу британських військових планувальників було направлено на авіабазу Центрального командування США Мак-Ділл у штаті Флорида.

Офіцери мають допомогти Сполученим Штатам розробити варіанти того, як відкрити судноплавство Ормузькою протокою. Планування ускладнене великою ймовірністю мінування протоки.

Джерела в оборонному відомстві Британії наголосили, що ситуація настільки небезпечна, що небагато країн готові розмістити там свої військові кораблі.

Британський міністр у справах збройних сил Ел Карнс нагадав, що у 1987 році для деблокади Ормузької протоки знадобилося 30 кораблів. Зараз, за його словами, ситуація складніша, адже Іран має у своєму арсеналі швидкісні ударні катери, різні види мін, балістичні ракети та безпілотні літальні апарати.

З огляду на це, Карнс підкреслює, що будь-яка операція має складатися з багатонаціональних сил.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп країни НАТО допомогти США відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Він попередив, що у разі відмови на НАТО чекає "дуже погане майбутнє".

Після відмови одразу кількох союзників по НАТО долучитися до операції Трамп накинувся на них з критикою та заявив, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Трамп без союзників: чому європейці не поспішають надсилати війська до Ормузької протоки