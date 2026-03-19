СМИ: британская команда присоединилась к планированию деблокады Ормузского пролива

Великобритания направила военных офицеров в США, где они присоединятся к разработке плана по разблокированию Ормузского пролива, движение через который остановилось в результате войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Independent.

По данным журналистов, небольшая группа британских военных планировщиков была направлена на авиабазу Центрального командования США Мак-Дилл в штате Флорида.

Офицеры должны помочь Соединенным Штатам разработать варианты того, как открыть судоходство через Ормузский пролив. Планирование осложнено большой вероятностью минирования пролива.

Источники в оборонном ведомстве Британии отметили, что ситуация настолько опасна, что немногие страны готовы разместить там свои военные корабли.

Британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс напомнил, что в 1987 году для деблокады Ормузского пролива понадобилось 30 кораблей. Сейчас, по его словам, ситуация сложнее, ведь Иран имеет в своем арсенале скоростные ударные катера, различные виды мин, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Учитывая это, Карнс подчеркивает, что любая операция должна состоять из многонациональных сил.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп страны НАТО помочь США восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив. Он предупредил, что в случае отказа НАТО ждет"очень плохое будущее".

После отказа сразу нескольких союзников по НАТО присоединиться к операции Трамп набросился на них с критикой и заявил, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

